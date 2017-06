Bupati Way Kanan Gelar Safari Ramadan

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya menggelar silaturahmi ramadan 1438 H pemerintah dan masyarakat kabupaten Way Kanan di kediaman Bupati way kanan di kampung bumi ratu, Way Kanan, Jumat (23/6).

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya menggelar silaturahmi ramadan 1438 H pemerintah dan masyarakat kabupaten Way Kanan di kediaman Bupati way kanan di kampung bumi ratu, Way Kanan, Jumat (23/6).

Kegiatan dihadiri H Marwan Cik Asan Wakil ketua komisi XI DPR RI, Kapolres way kanan bersama Ny Ria Budi Asrul, Forkopimda, para kepala kampung kabupaten Way kanan, anak yatim piatu dan masyarakat Way kanan sekitar 500 orang.

Bupati way kanan Raden Adipati surya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat kabupate Way Kanan agar dalam membangun masyarakat dapat mengawasi pembangunan supaya kab way kanan lebih maju dan berdaya saing. Ustazah Hj Azizah dari bandar lampung berkesempatan memberikan tausiah atau ceramah tentang hikmah ramadhan supaya kita bertobat kepada Allah SWT meningkatkan kataqwaan kepada Allah SWT.

Sementara itu, Kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan selain menyempatkan untuk memberikan imbauan kamtibmas untuk menciptakan situasi yang kondusif selama ramadhan juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin semoga dengan di adakannya acara silahturhami ramadhan ini kita semua dapat membangun serta berkerjasama menjaga kesatuan persatuan dan menjadikan kabupaten way kanan lebih maju lagi.

Acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah dan pembagian sembako dan santunan anak yatim piatu berlangsung sampai jam 19.00 wib. (ang/*).