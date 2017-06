Rio Dewanto Sempat Tegang Menanti Persalinan Atiqah Hasiholan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penantian panjang Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan untuk memiliki momongan akhirnya hadir.

Atiqah Hasiholan baru saja melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan di Kemang Medical Care.

Kabar bahagia kelahiran anak pertamanya itu diumumkan Rio Dewanto melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (23/6).

Pemain film Filosofi Kopi tersebut mengunggah foto bayi perempuannya yang diselimuti kain merah.

"Welcome to the world my little Girl #Sal," tulis Rio Dewanto melalui akun Instagram pribadinya.

Menurut info, Atiqah Hasiholan melahirkan anak pertamanya melalui persalinan normal.

Sebelumya Rio Dewanto sempat mengungkapkan jika istrinya memang diprediksi akan melahirkan anak perempuannya minggu ini.

Saat ditemui NOVA.id di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (22/6), Rio Dewanto mengaku tegang menanti persalinan Atiqah Hasiholan.

"Rasanya deg-degan banget pasti. Tapi ya sudah dijalani aja," ujarnya.

Kehadiran anak pertamanya itu menambah kebahagiaan bagi pernikahan Rio Dewanot dan Atiqah Hasiholan yang menikah pada 2013.

Sebelumnya, Atiqah sempat mengalami keguguran hingga akhirnya dikarunia anak pertama.

Selamat Atiqah dan Rio!