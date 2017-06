Ini Kesan Penyanyi Dangdut Selfie KDI Manggung di Lembah Hijau

Laporan Reporter Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kehadiran Selfie KDI turut memeriahkan perayaan Lebaran ke-2 di Taman Wisata Lembah Hijau, Senin (26/6/2017).

Usai manggung, Selfie menyatakan kesannya saat pertama kali mengunjungi Taman Wisata Lembah Hijau.

"Udah pasti berbeda ya, totaly beda banget sama taman wisata yang ada di Jakarta".

"Suasananya rindang, udara sejuk, wahananya banyak, include ada resto and resort. Pokonya dah lengkap untuk keluarga, dah paling the Best lah," bebernya.

"Karna di Jakarta aja ga ada, ini perfect banget kalau untuk liburan".

"Warga Lampung harus bangga dong yaa, saya aja yang orang Sukabumi seneng. Karna disana nggak ada yang kaya gini," aku Selfie. (*)