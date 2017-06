Nikita Willy Unggah Foto Lebaran Bersama Keluarga di Instagram, Warganet Malah Beri Komentar Pedas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nikita Willy juga menghabiskan momen menyenangkan ini dengan keluarga besarnya.

Ia mengabadikan momen tersebut melalui unggahan beberapa foto di akun Instagramnya, Minggu (25/6/2017).

Sayangnya, pesinetron cantik ini mengunggah potretnya bersama ayahnya, Henry Willy, sang ibu, Yora Febrine serta adik perempuannya, Winona Willy dalam keadaan yang mengundang komentar pedas.

Salah dan dosakah apa yang diperbuatnya?

Ternyata, Niki dan keluarganya kompak mengenakan baju warna putih.

Ibu dan adiknya juga kompak mengenakan kerudung putih, tetapi Niki tak mengenakan kerudung seperti ibu dan adiknya.

Artis berusia 22 tahun itu membiarkan rambut panjang indahnya terurai.

Mereka tampak tersenyum ke arah kamera dengan wajah bahagia.

Tak lupa Niki pun mengucapkan Selamat Idul Fitri pada para penggemarnya.

"All those smile and laughter we've shared

All the prayers we've sent and answered

All the blessings we've got during The Holy Month of Ramadhan.

I wish you a very joyful and peacefull day, dearest all fellow muslim everywhere.

Happy Eid Mubarak 1438 H.

Minal Aidin Wal Faidzin.

Taqabalallahu Minna Wa Minkum (emoji)," tulis Nikita dalam unggahannya tersebut.