Ini Cara Shah Rukh Khan Interaksi dengan Fans di Hari Lebaran

Khan pun menjawab tweet itu dan mengatakan akan segera keluar.

"Coming out in a bit friends," jawab Khan.

Mengenakan busana serba putih, muncul di balkon rumahnya. Ia melambaikan tangan kepada para fans. Ia ditemani putra bungsunya, AbRam, yang menirukan gerak-gerik sang ayah.

Khan kemudian mengunggah video pendek kejadian itu pada akun Twitter-nya, @iamsrk. Ia juga mengucapkan selamat Idul Fitri dan berterima kasih kepada penggemarnya.

"Eid Mubarak! Thank you for making my day special. And thank you for joining me on this glorious journey of 25 years. Love you all...," tulis Khan.