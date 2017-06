Kapolres Motivasi Petugas di Pos Pengamanan Lebaran Way Tuba

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan bersama Ketua Bhayangkari Ria Budi Asrul kurniawan didampingi para pejabat utama dan pengurus, berkunjung ke pos pengamanan Lebaran di Simpang Way Tuba Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba, Selasa (27/6).

Sebagai motivasi dan dukungan kepada anggota yang tengah melaksanakan operasi kemanusiaan, Kapolres memberikan semangat kepada para petugas untuk berhati-hati dan tetap waspada. Selain itu juga, berpesan untuk jaga kesehatan karena Operasi Ramadniya 2017 akan berlangsung sampai 4 Juli mendatang demi jaga kamtibmas tetap kondusif.

Sementara Ketua Bhayangkari Ria Budi Asrul Kurniawa memberikan bingkisan makanan sebagai wujud perhatian dan dukungan Bhayangkari kepada Polri dalam melaksanakan tugas di pos pengamanan.

Selain itu, bingkisan juga diberikan kepada bagi pemudik atau para pengendara yang sedang dalam perjalanan yang melintas di depan pos pengamanan itu.‎ (ang)