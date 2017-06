Manchester United Bidik Radja Nainggolan

Gelandang AS Roma, Radja Nainggolan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MANCHESTER - Manchester United tak ingin tergantung kepada Chelsea untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan.

Jika The Blues enggan melepas Nemanja Matic (28) ke Old Trafford, pelatih Jose Mourinho dikabarkan sudah menyiapkan alternatif nama dari AS Roma: Radja Nainggolan.

Bukan rahasia lagi kalau Man United tengah mencari gelandang tangguh untuk mendampingi Paul Pogba serta menggantikan Michael Carrick di tengah lapangan.

Pilihan pertama jatuh ke mantan anak buah Mourinho di Chelsea, Matic.

Gelandang kidal ini secara pribadi dikabarkan siap pindah ke Old Trafford musim depan dengan banderol 40 juta pounds (Rp 677 miliar rupiah).

Namun, mata Manchester United tampak tak tertuju ke Matic seorang.

Manchester Evening News melaporkan kalau Setan Merah siap melayangkan jumlah sama untuk jasa Radja Nainggolan (29).

Sang gelandang memiliki kontrak hingga 2020 dengan kubu AS Roma. Akan tetapi, Gazzetta dello Sport mengungkapkan kalau Nainggolan enggan memperpanjang ikatan kerja di Stadio Olimpico karena pendekatan Setan Merah.

Beberapa laporan mengatakan kalau Jose Mourinho dan perwakilannya telah menghubungi agen sang gelandang.

Pendekatan ini tampak berhasil memalingkan perhatian sang gelandang yang memiliki tendangan roket tersebut.

Nainggolan pun mengunggah foto instagram dengan pesan yang mungkin terselubung, "memikirkan apa yang harus dilakukan berikut".

Jika jadi datang, Nainggolan atau Matic akan menjadi gelandang sentral termahal kedua setelah Paul Pogba (90 juta pounds).

Pemain tengah dengan banderol besar berikut adalah Juan Sebastian Veron dengan harga 36 juta pounds yang ditorehkan saat United membeli gelandang berkepala plontos itu dari Lazio pada musim 2001-2002.