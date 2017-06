11 Hal yang Perlu Diketahui tentang Puting Susu, Nomor 10 Jadi Fenomena Aneh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para wanita, pernahkah Anda melihat puting susu Anda dan bertanya-tanya apakah mereka normal?

Ternyata, ada banyak bentuk dan ukuran puting.

Terlebih lagi, mereka dapat memberi Anda kesenangan yang luar biasa, membantu dalam menyusui bayi, dan bahkan bisa memberi tahu masalah kesehatan Anda yang serius.

Jadi, tak ada salahnya, Anda mengenal mereka dengan lebih dekat.

1. Mereka bisa mekar beberapa inci

Ukuran puting susu wanita dan areola bisa selebar setengah dolar atau lebih kecil dari satu sen,

“Dan bagaimanapun juga benar-benar normal,” kata Alyssa Dweck, MD, ahli kandungan di Westchester, New York, AS, dan rekan penulis V is for Vagina.

Berat badan bertambah dan hamil bisa menambah ukuran puting susu lebih besar.

2. Mereka memiliki beragam warna

Merah muda pucat, merah bata, atau cokelat tua, warna puting dipengaruhi latar belakang etnis dan rona kulitnya yang lain.