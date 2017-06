Biasanya Dipuji, Ashanty Malah Dicibir Gara-gara Pose Begini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Libur lebaran Keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty di Pulau Bali telah berakhir.

Kamis siang tadi (29/6/17), Ashanty beserta rombongan yang terdiri dari anak, suami dan para asistennya diketahui telah meninggalkan Pulau Dewata.

Jika saat berangkat ke Bali, keluarga ini memilih menggunakan moda transportasi bus.

Untuk kembali ke Jakarta, Anang dan Ashanty memilih pesawat terbang.

Meski liburan dalam momen lebaran ini telah usai.

Namun keseruan liburan tersebut masih tetap dibagi Ashanty pada netizen lewat akun Instagramnya.

Salah satunya adalah foto cantiknya saat duduk di atas karang sambil menikmati pemandangan laut dan pantai berikut ini.

"no beauty shines brighter than that of a good heart pict by @dennishananik.. make up by @weddingbycarol."

Istri Anang Hermansyah itu terlihat cantik dan seksi dengan tanktop warna hitam yang ia padukan dengan legging ketat motif bunga-bunga.

Tak hanya itu, Ashanty juga terlihat memakai anting panjang dengan mutiara warna hitam yang membuatnya makin ayu.