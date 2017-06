H+3 Lebaran Pengunjung Wisata Talang Indah Tembus 3000 Orang

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didik Budiawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Lokasi wisata Talang Indah di Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu ramai dikunjungi warga.

Talang Indah merupakan wisata yang menyajikan panorama alam dan jembatan air peninggalan zaman Belanda. Bangunan ini selain menjadi jembatan air juga menjadi penyeberangan orang.

Talang ini menjadi penghantar air irigasi yang menyeberangi lembah. Kini berkat kepedulian warga setempat Talang menjadi tempat wisata yang penuh dengan wahana. Menurut seorang pengelola, Ratmin, kawasan ini menjadi ramai untuk tempat selfie.

Selain itu, kebanyakan orang yang hadir di lokasi tersebut karena ingin kumpul dan makan bersama keluarga.

Ratmin menuturkan pengunjung Talang ini tembus hingga 3000 orang pada H+3 Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. "Kurang lebih 2000-3000 orang pada H+3 kemarin, hari ini mulai berkurang,"ujarnya.

Seorang pengunjung, Anton mengatakan Talang merupakan tempat wisata yang relatif murah. Biaya masuknya hanya Rp 3000 per orang. Selain itu biaya parkir Rp 2000 per sepeda motor dan mobil Rp 5000 per unit.

Namun, para pengunjung harus merogoh kocek lagi apabila ingin menggunakan fasilitas atau pun wahana yang tersedia di lokasi tersebut.