Video Lelucon Berakhir Tragis, Istri Hamil 7 Bulan Main Tembak-tembakan dengan Suami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Motif Monalisa Perez (19) menembak Pedro Ruiz, suaminya, terungkap dalam kicauannya di media sosial.

Lewat akun jejaring sosial Twitter, @MonalizaPerez5, wanita yang tengah hamil 7 bulan tersebut mengatakan bahwa penembakan tersebut adalah ide suaminya.

"Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever. HIS idea not MINE (Saya dan Pedro akan membuat video penembakan paling mengerikan. Ini ide dia bukan saya)," cuit akun @MonalizaPerez5.

Cuitan tersebut dilontarkan sebelum penembakan yang terjadi di rumah pasangan tersebut di Norman County, tak jauh dari Fargo,Dakota Utara, Amerika Serikat.

Kanal YouTube mereka diberi nama La MonaLisa.

Saat ini telah disubscribe sekitar 1.600 orang.

Saudara Pedro, Claudia Ruiz, mengatakan pasangan tersebut melakukan itu untuk meningkatkan pengunjung kanal YouTube keduanya.

Kepada WDAY-TV, Claudia menyatakan, Pedro sempat mengatakan padanya akan rencana aksi tersebut.

"Kami menginginkan lebih banyak pemirsa, kami ingin terkenal," ujar Claudia menirukan ucapan saudaranya.

"Dia telah memberi tahu saya rencana itu dan saya berkata, 'Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Mengapa kamu akan menggunakan pistol? Mengapa?'" tutur Claudia.