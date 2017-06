(VIDEO) Musim Buah di Tanggamus Permudah Pemudik Siapkan Oleh-oleh

Laporan wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Musim buah di Tanggamus bersamaan perayaan Idul Fitri 1438 H mendatangkan berkah. Pemudik menyerbunya sebagai buah tangan dari kampung halaman.

Sekarang ini jenis buah yang sedang musim di Tanggamus adalah durian, manggis, duku, rambutan dan petai. Kelimanya mudah didapatkan karena sepanjang jalan lintas barat banyak lapak yang menjual komoditi tersebut.

Menurut Mursila, warga Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, buah-buahan yang paling diburu durian, lalu menyusul manggis, duku, rambutan dan petai.

Dalam sehari sejak masa mudik pedagang bisa menjual rata-rata 50 durian gandeng (100 buah), lalu manggis 20 kg, atau tergantung stok. Sementara petai bisa habis dua empong (200 lajur), dan duku 10 kg.

"Enak kalau jualan waktu seperti ini, karena mudah dibeli orang-orang yang mudik. Pastinya barang cepat laku dan habis," ujar Mursila, Kamis (29/6/2017).

Untuk harga, durian berkisar antara Rp 15.000-Rp 25.000 per buah, petai Rp 25.000 (10 lajur), manggis Rp 15.000 (10 buah), duku Rp 8.000 per kg, dan rambutan Rp 6.000 per ikat. (Tri Yulianto)