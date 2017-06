Aksi Hot Rihanna dengan Pria Terkaya di Arab

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Penyanyi terkenal Rihanna yang mempunyai nama lengkap Robyn Rihanna Fenty akhirnya tanpa malu-malu lagi memperlihatkan kemesraannya didepan publik bersama kekasih barunya.

Berlibur di pantai Ibiza, Spanyol, Rihanna terlihat bersama pacar barunya Hassan Jameel.

Pacar Rihanna ini diketahui adalah Hassan Jameel, merupakan salah satu orang terkaya di Arab Saudi.

Keluarga Hassan diyakini memiliki salah satu perusahaan terbesar di dunia.

Soal hubungan istimewa antara Rihanna dan Hassan Jameel itu diungkap oleh The Sun.

Tulisan The Sun itu kemudian dicuplik akun Twitter, @RihannaDiva.

Dalam postingan tanggal 28 Juni 2017, akun ini seolah mengonfirmasi hubungan mereka.

"Rihanna’s new lover is Saudi businessman Hassan Jameel. His family own one of the biggest companies in the world." The Sun pic.twitter.com/4gXWuOLZtM

— Rihanna Diva (@RihannaDiva) 28 Juni 2017

"Pacar baru Rihanna adalah pebisnis dari Arab Saudi, Hassan Jameel. Keluarganya memiliki salah satu perusahaan terbesar di dunia." The Sun.

Tidak perlu malu-malu lagi, Rihanna dan Hassan Jameel mengekspresikan cinta mereka dengan ciuman mesra.

Hubungan cinta Hassan Jameel dan Rihanna ini langsung menjadi perhatian luas, termasuk di Arab Saudi.

Perlu diketahui sebelumnya, Rihanna pernah dekat dengan selebriti Kanada, Drake.

Setelah itu, Rihanna menjalin hubungan dengan Leonardo DiCaprio, rapper Travis Scott, bintang NBA Matt Kemp, dan bintang R&B Chris Brown.