Nikita Willy Segera Menikah dengan Anak Bos Blue Bird?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Nikita Willy seperti sudah tak malu-malu lagi membicarakan hubungannya dengan anak bos Blue Bird, Indra Priawan.

Nikita bahkan tak segan mengajak Indra tampil bersama ke depan publik.

Saat ditanya lebih lanjut tentang hubungannya dengan Indra Priawan, Nikita Willy mengaku serius menjalaninya lantaran usianya kini sudah 23 tahun. Lantas siapkah Nikita dinikahi anak bos Blue Bird tersebut?

"Belum ada mikir ke situ. Kalau soal itu aku enggak terlalu musingin, ya. Aku umur segini masih mikirin kayak, 'Gimana nih karier ke depannya'. Kalau telalu difokuskan ke situ takut pusing sendiri, just let it flow," ujar Nikita Willy saat ditemui di kawasan Barito, Jakarta Selatan, Kamis (29/6).

Pelantun hits "Ku Tetap Menanti" itu sama sekali tak punya target kapan akan melepas masa lajangnya. Hal yang sama juga diungkapkan Indra Priawan ketika ditanya soal kesiapannya naik pelaminan dengan Nikita Willy.

"Ya enggak mau mendahului Tuhan. Cuma kalau yang namanya dekat, ya dekat. Kalau serius, ya serius. Tapi biarin aja waktu yang berbicara, ya. Jodoh pasti enggak akan ke mana, ya," tutur Indra Priawan.