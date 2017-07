Lagi, Cinta Laura Main Film Produksi Luar Negeri, Ini Perannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID– Artis muda Cinta Laura kembali memperlihatkan prestasinya.

Setelah beberapa waktu lalu Cinta terlibat dalam pembuatan film produksi Hollywood, kali ini Cinta akan mengulah prestasi yang sama.

Akun Instagram @crazyfortheboys mengumumkan bahwa Cinta akan berperan sebagai Madison.

Nah, yang bikin keren bukan hanya film luar negerinya, tapi Cinta bermain dalam film tentang anti-bullying berjudul ‘Crazy For The Boys’.

Film ini tak hanya bercerita tentang sekumpulan anak sekolah dengan segala lika-liku kehidupannya, tapi juga dikemas sebagai film musikal.

Komentar-komentar warganet di Instagram pun langsung berdatangan untuk mendukung Cinta.

@sigitbudipurwanto: "Waw mantap euy, semoga semua cita2 cinta laura selalu terkabul. Buat indonesia bangga cin."

@kania.hariyo: "Proud of u Cinta."

@friskaatam: "Gini dong prestasinya banyak dan down to earth. Ga perlu belagak artis eksklusip kyk pelantun botol cocacola tapi gagal.. proud of u cinta."

Wah bangga deh, enggak sabar tunggu filmnya!