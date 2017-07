Joe Taslim Lebih Tertantang Main Film Drama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Aktor tampan Joe Taslim biasanya dikenal atas peran-perannya di film laga. Sebut saja The Raid serta film Hllywood, Fast and Furious dan Star Trek Beyond yang sempat dibintanginya.

Tapi kini, Joe menunjukkan kepiawaiannya dalam membintangi film bergenre drama berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan.

Memerankan karakter Martin, Joe mengaku merasa sangat tertantang.

"Secara emosional, drama lebih menantang, ya. Kan, karakternya lebih dalam, enggak ada adegan tembakan, ledakan. Lebih ke dari hati ke hati, lebih menantang, dan lebih challenging menurut saya," ujar Joe saat ditemui di XXI Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (30/6).

Dia pun menambahkan bahwa film ini berhasil menarik perhatian banyak kalangan karena mengangkat sisi kerasnya kehidupan anak-anak jalanan dan isu soal penjualan anak di Indonesia.

"Antusiasnya bagus. Ini kan film drama yang lumayan berat, ya, tapi memang menceritakan kisah anak-anak.

Film yang seperti ini memang belum terlalu banyak juga di Indonesia, jadi film ini diterima dengan begitu baik," tutup ayah 3 anak itu bangga.