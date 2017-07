Pernikahan Maia Akan Berlangsung di Italia?

Laporan Wartawan Grid.ID, Widyastuti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beredar kabar penyanyi Maia Estianty akan segera melepas jandanya setelah bercerai dari musisi Ahmad Dhani.

Kabar tersebut muncul ketika Titi Rajo Bintang mengunggah sebuah foto lewat akun Instagram @titirajobintang miliknya (17/6/2017).

Titi menggunakan inisial ME untuk menyamarkan nama lengkap Maia Estianty.

Dia berpose bersama teman artis lainnya, yakni Kathy Sharon, Yosi "Project Pop", Aming, Julie Estelle, hingga Teuku Zacky.

"Geng tempey... tim inti utk persiapan hari besar nya ME," tulis Titi.

Tidak hanya itu, Papah Edwan yang dikenal sebagai koreografer juga seakan memberitahu jika acara pernikahan Maia akan berlangsung di sebuah tempat di Italia.

"Bukber Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia...we re so happy for u sis ... italy we r coming," tulisnya pada akun instagram pribadinya @papah_edwan.

Lebih lanjut, tim Grid.ID coba menyambangi rumah mantan istri Ahmad Dhani tersebut untuk mengonfirmasi kebenarannya.

Diketahui, Maia Estianty hari ini, Minggu (2/7/2017) baru saja pulang usai liburan di Eropa.

Rumah Maia yang berada di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan itu terlihat sepi tanpa aktivitas, ternyata pemilik rumah, Maia Estianty sedang keluar rumah karena ada urusan.

"Ibunya lagi pergi, tadi udah pulang (dari liburan), tapi udah pergi lagi ada urusan," ungkap asisten rumah tangga Maia Estianty.

Hmm kira-kira sibuk urusan tentang pernikahan, bukan ya?