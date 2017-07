Sepekan Idul Fitri Cabai Rawit Tetap Rp 40.000 Per Kg

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga bahan pokok jenis sayuran masih tinggi meski Idul Fitri 1438 H sudah lewat sepekan.

Menurut Wagiyem, pedagang sayur di Pasar Kota Agung, harga sayuran masih tinggi sama dengan saat bulan puasa menjelang Idul Fitri dua pekan lalu. "Sekarang belum ada yang turun, semuanya masih mahal," ujarnya, Minggu (2/7/2017).

Ia mengaku, tingginya harga karena setelah Idul Fitri lalu kondisi pasar justru ramai sedangkan stok sayuran terbatas karena petani masih libur merayakan lebaran.

Harga yang bertahan tinggi yakni cabai rawit Rp 40.000 per kg, bawang merah Rp 30.000 per kg, kelapa Rp 10.000 per dua buah, tauge Rp 12.000 per kg, kentang Rp 16.000 per kg, wortel Rp 10.000 per kg, bayam Rp 3.000 per ikat, kangkung Rp 3.000 per ikat. (Tri Yulianto)