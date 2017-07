5 Langkah Agar Hasrat Seksual Selalu Menyala Sampai Tua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usia yang terus bertambah seharusnya bukan halangan untuk menikmati seks yang memuaskan.

Malah, menurut survei terhadap 2000 orang berusia 45-80 tahun terungkap bahwa 43 persen responden mengatakan hasrat seksual mereka berada pada level "moderat hingga sangat tinggi."

Jika Anda juga bercita-cita ingin memiliki kehidupan seks yang aktif sampai tua, simak tips dari Debby Herbenick, PhD, penulis "Because It Feels Good: A Woman’s Guide to Sexual Pleasure and Satisfaction."

1. Lindungi jantung

Bukan secara emosional, tapi secara harfiah. Dengan kata lain, jangan merokok, lakukan olahraga secara teratur, dan berusahalah untuk mengonsumsi banyak buah dan sayuran segar, biji-bijian, dan protein tanpa lemak (mulailah dengan cara mudah ini untuk meningkatkan kesehatan jantung Anda).

"Fungsi seksual terkait dengan sistem kardiovaskular," kata Herbenick. "Misalnya, fungsi ereksi, lubrication, dan gairah seksual, semuanya bergantung pada aliran darah yang sehat.

Dengan menjaga jantung tetap sehat dan memompa kuat, akan melakukan keajaiban untuk kehidupan seks jangka panjang."

2. Tetap fleksibel

Jadikan latihan peregangan sebagai bagian dari rutinitas untuk menjaga jantung sehat. "Jika Anda tidak menjaga fleksibilitas dengan peregangan, Anda mungkin akan mendapati posisi seksual jadi terbatas karena kekakuan—dan rasa sakit sendi yang menjauhkan Anda dari kesenangan—seiring bertambahnya usia," jelas Herbenick.

3. Pillow talk