Ini Standar Kecantikan di Berbagai Negara Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kecantikan adalah konsep yang bisa terus berubah seiring dengan waktu.

Di tempat yang berbeda, standar kecantikan pun bisa berubah.

Jadi, seperti apakah standar kecantikan di berbagai negara dunia?

Sebuah perusahaan farmasi di Inggris beberapa waktu lalu mengambil foto seorang perempuan dan mengirimkan foto itu ke berbagai tempat di seluruh dunia.

Ia meminta para desainer di berbagai negara itu untuk mengedit foto perempuan itu agar jadi ideal dan cantik menurut persepsi mereka.

Ternyata, kata-kata bahwa ‘beauty is in the of the beholder’ merupakan kenyataan.

Kecantikan di setiap negara ternyata berbeda. Kebanyakan desainer dari Amerika Selatan membuat perempuan dengan figur seperti jam pasir.

Sedangkan kebanyakan negara Eropa dan Asia mengedit perempuan menjadi sangat langsing.

Jika dikira-kira, figur seperti itu tentu sudah masuk kategori tidak sehat karena terlalu kurus.

Semua desainer yang ikut dalam tantangan ini adalah perempuan.