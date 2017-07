Kabar Maia akan Menikah Sudah Didengar Ahmad Dhani 10 Tahun Lalu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty, mantan istri musikus Ahmad Dhani, dikabarkan akan segera menikah.

Menanggapi itu, Ahmad Dhani mengatakan, sejak 2007 lalu sesungguhnya kabar serupa telah beberapa kali santer terdengar.



"Dari beberapa tahun lalu, kabar itu selalu beredar, bahwa Mbak Maia mau menikah. Sejak 2007, tuh, udah ada kabar Mbak Maia mau menikah. Jadi, ya, kabar itu udah ada dari 2007," tuturnya ketika dihubungi, Senin (3/7/2017).

Kendati demikian, Ahmad Dhani mengatakan dirinya bersyukur jika kabar tersebut benar adanya.

"Ya, Alhamdulillah. Akhirnya (Maia) menikah setelah sekian lama belum dapat, kan. Harus sujud syukur, dong," ujar suami penyanyi Mulan Jameela tersebut.

"Maia, kan, udah nggak muda lagi. Ada yang mau menikahi itu puji syukur, dong. Patut disyukuri," tambahnya.

Hanya, sesungguhnya kabar pernikahan Maia Estianty belum dapat dipastikan kebenarannya hingga kini.

Sebelumnya, mengenai kabar itu, Adel selaku manajer Maia Estianty sempat angkat bicara.

"Ketika itu sesuatu yang baik, kita mensyukuri, dong. Ketika itu sesuatu hal yang baik, yang positif, iya, kita amini. Kan begitu," ujar Adel mula-mula ketika dihubungi, Minggu (2/7/2017).



"Soalnya Bunda (Maia) orangnya gitu, kan, Bunda itu kan positif banget. Ketika ada siapa pun, misal teman atau sahabat, kemudian bilang, 'Ah, kamu nikah, ya?' dijawab, 'Amin...' Kita amini aja. Kan gitu," lanjutnya.

Kabar tersebut muncul tatkala aktris Titi Rajo Bintang mengunggah foto dengan judul yang mengisyaratkan akan adanya hari besar bagi Maia Estianty.

Dalam foto yang diunggah di akun Instagramnya, @titirajobintang, Sabtu (17/6/2017) lalu, tampak Titi Rajo Bintang, Maia Estianty, juga sejumlah kawan, seperti Cathy Sharon, Aming Sugandhi, Julie Estelle, Teuku Zacky, Yosi Mokalu, dan Teuku Zacky.



"Geng tempey... tim inti utk persiapan hari besar nya ME," tulis Titi Rajo Bintang sebagai judul.

"ME" sendiri diduga merupakan singkatan dari Maia Estianty.

Koreografer fashion Papah Edwan juga mengunggah foto serupa pada akun Instagramnya, @papah_edwan.

"Bukber Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia...we re so happy for u sis ... italy we r coming," tulisnya sebagai judul.

Dari judul yang ditulisnya itu, Maia Estianty diduga akan menggelar pernikahan di Italia.