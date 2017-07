Posting Foto Bareng Suami di Toilet, Alexandra Gottardo Bikin Salah Fokus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Aktris cantik satu ini memang sudah jarang terdengar kabarnya.

Ia adalah Alexandra Gottardo.

Lama tak muncul di TV, Alexandra bersama keluarga kecilnya tinggal di Bali.

Ya, Alexandra telah menikah dengan pria bernama Arief Waworuntu 22 Januari 2016.

Belum 7 bulan menikah, pasangan ini telah dikaruniai putri cantik.

Diberi nama Carletèana Eleanore Waworuntu, putri cantiknya telah lahir pada 12 Juli 2016.

Menetap di Bali, kini kehidupan Alexandra lebih santai.

Meski sudah memiliki anak, penampilannya hingga kini masih sama, seksi.

Hal itu terlihat dari postingannya di Instagram.

Ia memposting foto di depan kaca sebuah toilet.

Tak sendirian, Alexandra berfoto bersama suaminya.

Namun foto bareng suaminya itu justru membuat sejumlah netizen gagal fokus.

Pasalnya, Alexandra memakai baju seksi berwarna merah menyala yang menonjolkan belahan dadanya.

Begini komentar dari netizen.

"Duh.. nenen kmna2,"

"Hadehhh... Lex 100 deh utk packaging loe... All out kerennn gilaaa... Lucky him.. Ok GBU and fam."

"Belahannya mantav,"

"suami2 gaul skarang asik ya istri pkek bju yg klihatan toket diijinin.. ane aja mak sm bpk tau belum keluar rumah dibentak suruh ganti baju.. "

"mang kl mau di blng hot mom hrs sprti itu ya,"

Berikut ini foto yang diunggah oleh Alexandra.