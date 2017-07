Tyas Mirasih- Raiden Soedjono Ziarah ke Makam Ayah Jelang Pernikahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Tyas Mirasih berziarah ke makam ayahnya bersama calon suaminya, Raiden Soedjono, sebelum menggelar pernikahan.

Hal itu diketahui dari sebuah foto yang diunggah yang dia unggah Instagram pada Sabtu (1/7/2017).

"Dear Papa, I wish you were here. Please send us your blessings from above as your daughter is going to be married in 7 days. I LOVE YOU & MISS YOU SO MUCH!," tulis Tyas pada keterangan foto.

Tyas nyekar bersama Raiden ke makam mendiang ayahnya, Sirman Widiatmo. Ada dua foto yang diunggahnya.

Pertama bersama Raiden, sedangkan foto satunya lagi Tyas mencium batu nisan ayahnya.

Diketahui, Tyas akan menikah dengan Raiden pada 8 Juli 2017 mendatang. Lokasi pernikahan mereka belum diketahui.

Namun, ia sudah mengunggah baju pengantin berwarna putih yang merupakan karya desainer Renzi Lazuardi pada akunnya tersebut.

Adapun ditemui di Jakarta 10 Februari lalu, Tyas mengaku ingin menggelar resepsi pernikahan berkonsep pesta kebun. Mereka ingin acara itu hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat.

"Biar lebih sakral," ujar Tyas memberi alasan.