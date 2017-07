Ganti Nasi dengan Makanan Ini, Bantu Turunkan Berat Badan Usai Melahirkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ingin berat badan turun dengan cepat usai melahirkan atau setelah punya anak? Kurang kalori, kurangi porsi makanan. Saran itu ada benarnya tapi itulah menjadikan banyak orang gagal berdiet. Mereka gagal berdiet karena tak kuat menahan lapar. Kabar baiknya, ada cara mudah berdiet tanpa rasa lapar, yaitu mengganti nasi sebagai makanan pokok menjadi kentang. Ada alasan kuat di balik saran ini.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American College of Nutrition pada 2014 menunjukkan, penurunan berat badan lebih banyak terjadi pada orang yang mengonsumsi kentang karena makanan yang dikonsumsi kalorinya lebih rendah. Ibu juga perlu mengetahui bahwa ada berbagai alasan lainnya mengapa kentang bisa menurunkan berat badan.

1. Dapat mencegah terlalu banyak makan

Ternyata, kentang menjadi urutan teratas makanan yang paling mengenyangkan menurut sebuah survei yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition. Menurut survei tersebut, makan satu kentang sama kenyangnya dengan makan 7 roti croissant.

Kenapa kentang menjadi salah satu bahan makanan yang membuat kita jadi kenyang? Para peneliti dari Universitas Purdue mengungkapkan kentang mengandung 4,7 gram serat yang jumlahnya sama dengan apel. Serat yang tinggi akan memperlambat pencernaan sehingga kita jadi kenyang lebih lama.

Hal ini juga membuat Ibu jadi tak banyak makan karena sudah merasa kenyang. Dalam Journal of the American College of Nutrition juga menjelaskan orang yang mengonsumsi kentang otomatis akan mengurangi asupak kalori harian secara keseluruhan.

2. Membantu kesuksesan olahraga

Kentang menjadi salah satu bahan karbohidrat yang dipilih agar mendapatkan hasil olahraga yang baik. Menurut Alex Caspero, R.D., ahli diet bersertifikat di St. Louis, selama olahraga, gula darah dan glikogen otot berfungsi sebagai sumber energi tubuh.

Menurut penelitian yang diterbitkan di Sports Medicine, karbohidrat dapat meningkatkan performa kita dalam berolahraga. Olahraga semakin baik, tentu semakin banyak kalori yang terbakar dan membantu mempercepat pembentukan otot.

Tidak seperti sumber karbohidrat lainnya, kentang mengandung cukup serat dan protein sehingga tidak meningkatkan kadar gula dalam darah. Kentang juga mengandung potassium yang tinggi sehingga tubuh akan mendapatkan asupan elektrolit yang penting untuk pembentukan otot.