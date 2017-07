Baru Menikah, Lucky Hakim Sudah Gugat Cerai Istri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Memilih untuk fokus terhadap pekerjaannya, aktor Lucky Hakim enggan ambil pusing terhadap masalah rumah tangganya.

Padahal, kini rumah tangganya tengah di ujung tanduk.

Bagi Lucky, pekerjaan adalah prioritas.

"Iya (tidak terlalu memikirkan masalah pribadi), buat saya pekerjaan adalah hal yang harus diutamakan," kata Lucky saat dihubungi Tribunnews, Rabu (5/7/2017).

Lucky memilih untuk menyerahkan kuasa atas berkas yang dibutuhkan untuk mengugat cerai Tiara, kepada pengacaranya.

Pria 39 tahun itu kini tengah bertandang ke Filipina, menjadi seorang delegasi perwakilan Indonesia.

"Untuk pemberantasan narkoba Internasional," tambahnya.

Dari foto kartu anggota yang dikirimkan Lucky kepada Tribunnews, tercatat Lucky menjadi perwakilan dari tanah air untuk Meeting AIPA FACT-FINDING COMMITEE (AIFOCOM) TO COMBAT THE DRUG MENACE: Forging Inclusive Patnership Towards A DRUG Free ASEAN Community.

Acara tersebut dimulai sejak Selasa 4 Juli 2017 lalu.

Jumat, 30 Juni 2017 lalu, aktor Lucky Hakim telah melayangkan talak terhadap istrinya, Tiara Dewi alias Syahrini KW.

Padahal, keduanya belum genap setahun menikah. Setelah menikah siri pada Desember 2016, Lucky dan Tiara baru menikah resmi 19 Januari 2017.

Nyatanya, rumah tangga yang kurang harmonis menjadi alasan Lucky mengugat cerai Tiara.