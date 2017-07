Menguat Tipis, Rupiah Bertengger di Level Rp 13.348 per Dolar AS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pergerakan nilai tukar rupiah di pasar spot pada Rabu pagi (5/7) menguat tipis terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Seperti dikutip data Bloomberg pukul 9.46 WIB, rupiah bertengger di level 13.348 per dollar AS. Rupiah menguat tipis dari hari sebelumnya yang berada di 13.364 per dollar AS. Dalam sepekan rupiah cenderung bergerak mendatar.

Agus Chandra, Research & Analyst Monex Investindo Futures, mengatakan, pergerakan rupiah ke depan akan dipengaruhi rilis cadangan devisa Indonesia. Spekulasi kenaikan suku bunga The Fed juga masih membayangi laju rupiah.



Agus memprediksi hari ini (5/7) rupiah akan menguat dan bergerak di kisaran Rp 13.300-Rp 13.440 per dollar AS. (Rizki Caturini, Wuwun Nafsiah)