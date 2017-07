Nikita Mirzani Unggah Foto Bersama Pacar Bule di Atas Kapal, Netizen: Jauh Setornya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Model dan pemain film, Nikita Mirzani diketahui tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria Italia bernama Paulo.

Nikita tampaknya semakin yakin dan percaya diri memamerkan kemesraannya bersama pacar bulenya tersebut.

Beberapa kali, Ibu dua anak itu sempat mengunggah fotonya dengan Paulo.

Terbaru, dari akun Instagram @nikitamirzanimawardi_17, ia baru saja menggunggah foto bersama Paulo, saat sedang berlibur di pulau kecil Santorini, Yunani.

Tampak, Niki dan sang kekasih terlihat sedang berada di atas kapal, yang membawa mereka ke tengah laut.

Paulo yang mengenakan kaus berwarna hitam lengkap dengan kacamata hitam, tampak sedang memangku tubuh Niki.

Senyum bahagia pun terpancar dari wajah Niki, yang baru saja menghabiskan liburannya.

"Love is joy, love is jealousy, love is suffering, love is tenderness, love is hot. Love is you!!

Foto tersebut sepertinya merupakan foto arsip yang sedikit demi sedikit ia unggah, sebagai kenangan bersama kekasih.