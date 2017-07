Tyas Mirasih Menangis di Pengajian Jelang Pernikahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Tyas Mirasih tak kuasa menahan tangis dalam pengajian yang digelar di kediamannnya di Depok, Jawa Barat, Rabu (4/7/2017), jelang pernikahannya pada 8 Juli 2017 mendatang.

Ekspresi haru Tyas tampak dalam foto-foto yang ia unggah pada akun Instagram-nya, @tyasmirasih.

Ada dua momen yang menunjukkan Tyas menitikkan air mata. Pertama, ketika ia membaca ayat suci Al Quran.

Pemain sinetron dan FTV in mengenakan busana hijau muda dipadu kerudung senada. Ia menunduk dan tangannya memegang mikrofon.

"H-3. This every second of time passing, I can't stop saying my gratitude in life. Allah, thank you for being my guidance to put me back into ground and blessing me with thia so much joy. Alhamdulillah. #pengajian #tyasraidenoffthemarket," tulis Tyas.

Saat-saat mengharukan lainnya adalah ketika Tyas memeluk sang ibunda yang mencium keningnya. Wajah Tyas menunjukkan ekspresi sedih.

"You carry my heaven Mom, I dedicate my happiness to your dedication in raising me for who I become. Today, I wanted to say thank you for every single aspect in my life to this day and I know you feel it through your tears of felicity. I love you beyond words," tulisnya lagi.

Tyas Mirasih dilamar sang kekasih, Raiden Soedjono, saat mereka berlibur ke Jepang pada akhir Januari 2017 lalu.