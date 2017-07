Ini Tarif Promosikan Produk di Akun Instagram Ronaldo dan Selena Gomez

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ingin mempromosikan barang dagangan lewat megabintang sepak bola seperti Cristiano Ronaldo? Harganya tentu tidak murah.

Blog ternama dari Inggris, HopperHQ, merilis daftar 10 pesohor dunia dengan tarif unggahan termahal di Instagram. Hasilnya, Ronaldo duduk di peringkat ketiga.

Superstar Real Madrid dan timnas Portugal itu mengantongi 400.000 dollar AS atau sekitar Rp 5,3 miliar untuk satu postingan sebuah produk di akunnya.

Ronaldo berada di bawah dua selebriti Amerika Serikat, Selena Gomez (550.000 dollar AS per postingan) dan Kim Kardashian (500.000 dollar AS).

Atlet lainnya yang masuk daftar 10 besar adalah LeBron James. Bintang NBA milik Cleveland Cavaliers itu bertarif 120.000 dollar AS untuk satu kali promosi via Instagramnya.

"Saat ini, Instagram menjadi alat pemasaran yang sangat efektif untuk merek dagang dan sangat menarik menyaksikan selebriti dunia meraup keuntungan dari akun mereka," kata Mike Bandar, Co-founder HopperHQ.

"Dalam beberapa tahun terakhir, para selebriti benar-benar menyadari fakta bahwa mempromosikan sebuah merek di Instagram sangat menguntungkan," ucap Bandar.

Instagram Ronaldo yang berisi 106 juta follower memang tak melulu berisi foto-foto kehidupannya. Penyerang berumur 32 tahun itu juga sering sekali mempromosikan berbagai produk.

Wajar kalau banyak merek ternama yang mengandalkanRonaldo untuk mendongkrak penjualan mereka. Selain paras tampan, CR7 juga punya prestasi segudang.

Tiga trofi Liga Inggris, dua Liga Spanyol, empat Liga Champions, dan empat Ballon d'Or sudah cukup menegaskan status Ronaldo sebagai superstar sepak bola. (Ade Jayadireja)

10 pesohor dunia dengan tarif posting termahal:

Selena Gomez – 550.000 (dollar AS per unggahan)

Kim Kardashian – 500.000

Cristiano Ronaldo – 400.000

Kylie Jenner – 400.000

Kendall Jenner – 370.000

Khloe Kardashian – 250.000

Kourtney Kardashian – 250.000

Cara Delevingne – 150.000

Gigi Hadid – 120.000

Lebron James – 120.000