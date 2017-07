Lakukan Aksi Sulap 8 Detik Menghilang di Balik Sarung, Pria Ini Sukses buat Netizen Tertawa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aksi sulap bisa dibilang sebuah pertunjukan seni yang tak pernah gagal membuat penontonnya berdecak kagum.

Ada beragam jenis aliran sulap, yang semuanya penuh misteri dan memiliki daya tarik tersendiri.

Hal itu dari mentalis hingga ilusionis.

Termasuk, permainan kartu, trik terbang, meloloskan diri, menghilang, dan lain-lain.

Meski berkali-kali menyaksikan, rasa penasaran bisa saja terus terngiang di benak kita.

Mungkin, Anda juga pernah mengalami hal tersebut?

Atau, Anda malah mencoba untuk mempelajari dan mempraktikkan sendiri di rumah?

Baru-baru ini, sebuah video pendek yang diunggah di sebuah akun Twitter, tampaknya sukses menarik perhatian netizen.

Dalam video itu, seorang pria terlihat mencoba untuk melakukan trik menghilang.

Namun bukannya memancing decak kagum dan rasa penasaran, video itu justru membuat netizen tertawa.

Hal itu bukan saja karena aksi yang gagal.

Namun juga, ekspresi dan tingkahnya yang dianggap lucu.

"aq lg belajar sulap he he he," tulis pemilik akun @seterahdeh.

Terlihat dalam video itu, si pria menyelinap masuk ke dalam kamar, seketika setelah melambungkan sarung.

Video itu pun memancing komentar netizen yang tak kalah kocak.

@ohvelly22 Bless: my humor.

@markanbang: WKWKWKWKWKWKWKW SAKIT PERUT PADAHAL CUMA GINIAN DOANG.

@jimineutrcn: humor midnight.

@heyranii: gue bekep pake sarung mau bang?