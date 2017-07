Pria Ini Lamar Kekasihnya Lewat Tato

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kisah pasangan sejoli asal Colorado, Amerika Serikat ini bener-bener sweet banget. Mereka adalah Vinny Capaldo-Smith dan Brooke Wodark. Vinny adalah seorang cowok yang bekerja sebagai seorang tato artis, dan beberapa waktu lalu, doi membuktikan cintanya kepada ceweknya, yaitu si Brooke dengan cara yang unik sekaligus romantis.

Sebagai seorang tato artis, Vinny ungkapain kalo dia pengen banget ditato sama pacarnya. Hal itu tercermin dari postingan social media Brooke.

Nah, postingan selanjutnya menampilkan kalo Vinny ngasih kejuatan ke Brooke, untuk menjawab lamarannya yang ia buat lewat sebuah tato bertuliskan will you marry me?

Dan, jawabannya, adalah Brooke pun nggak ragu untuk memberikan jawaban atas lamaran cowoknya tersebut.

Melamar lewat tato ()

Untung diterima

Untungnya jawabannya sesuai harapan Vinny, yah. Coba kalo ditolak gimana? Seperti spekulasi yang diberikan netizen kaya gini.

Well, selamat buat Vinyy dan Brooke yang bakal menempuh hidup baru Bahagia selalu, yha!