Tamara Perlihatkan Keakraban Mantan Suaminya dengan Pevita Pearce, Tanda Jadian?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sempat santer terdengar, soal kabar kedekatan mantan suami Tamara Bleszynski (Mike Lewis) dengan Pevita Pearce.

Mulainya dari foto bersama Mike dan Pevita sedang bermain di kolam renang dengan Kenzou, anak Mike, dan seorang bocah pria lainnya.

Baik Mike dan Pevita mengaku kalau mereka menjalin hubungan persahabatan.

Tapi ada satu foto lagi yang seakan meyakinkan netizen kalau memang ada hubungan khusus antara Mike dengan Pevita.

Yaitu sebuah foto yang diunggah Tamara Bleszynski yang memperlihatkan dirinya dan beberapa orang teman tengah makan bersama.

Di meja itu juga ada Teuku Rassya, Mike Lewis, dan juga Pevita Pearce yang nampak akur.

Foto yang diunggah Tamara Bleszynski bersama Pevita Pearce.

Pevita nampak duduk di ujung meja berdekatan dengan Mike, sementara Tamara duduk di ujung meja yang lainnya.

Tamara juga mengambil selfie yang memperlihatkan keakrabannya dengan Pevita.

Tentu saja foto ini menimbulkan spekulasi-spekulasi dari netizen, bahkan sampai masuk ke salah satu akun gosip di Instagram.

@lanitrianareflin: "kok ada pevita itu sbg temen tamara&mike or sbg tmn nya rasya? or sbg pcrnya mike? or sebagaiiii??"

@hi.ghess: "Sekarang lagi musim ya cowok cakep dapetnya cewek cakep juga. Aduh"

@angelinanofi: "Wah, udin deket aja ama keluarga....semoga jadi beneran deh...ijk mah mendukung aja"

Kalau menurut kamu gimana, cocok nggak Pevita dengan Mike?