Beat BE dan Nine Of D' Juara Ignis Rap Battle Competition Lampung

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Beat BE dan Nine Of D' terpilih sebagai pemenang Ignis Rap Battle Competition.

Mereka berhasil menyisihkan lima grup lainnya yang tampil dalam babak final digelar di Diler Suzuki PT Persada Lampung Raya, Jumat (7/7/2017) malam.

Supervisor Marketing PT Persada Lampung Raya Maulida Sari mengatakan, kedua pemenang masing-masing mendapat uang tunai Rp 2,5 juta.

Mereka berhak mewakili Lampung mengikuti kompetisi serupa tingkat nasional.

"Grand final Rap Battle Competition digelar di booth PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) ajang GIASS 17 Agustus mendatang".

"SIS menyaring 12 finalis dari empat region yang ada di Indonesia," ujar Maulida. (*)