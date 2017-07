Luna Maya Incar Penghargaan di Dunia Perfilman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Tiga bulan belakangan ini, bintang film dan model Luna Maya (33) sibuk mempromosikan dua film yang ia bintangi.

Luna terlibat dalam film The Doll 2 dan Filosofi Kopi 2: Ben & Jody.

Kedua filmnya itu akan rillis berdekatan.

Luna Maya Kelimpungan Adul Jadwal Promo Dua Film yang Dibintanginya

Luna Maya pun kelimpungan mengatur jadwal promo kedua filmnya itu.

"Pada saat syuting ini kan beda, pas kedapatan jadwal promo seperti ini ya lumayan gimana ya. Ada bagusnya, ada nggak baiknya juga," kata Luna Maya.

Hal itu ia katakan saat ditemui di sela-sela waktu press screening dan confrence film Filosofi Kopi 2: Ben & Jody, di Lamoda Plaza Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2017).

"Bagusnya secara pemberitaan Luna jadi lebih lagi karena ada dua film. Tapi promonya ribet tarik-tarikan. For the best aja supaya kedua-duanya laku," sambungnya.

Meski dua tahun belakangan ini dirinya laku di industri perfilman Indonesia, Luna menegaskan ia tidak takut karirnya meredup atau sudah tidak populer lagi di dunia keartisan.

"Apapun yang aku kerjain bukan untuk aku bersinar lagi tapi untuk eksistensi aku. Kalaupun enggak terkenal lagi nggak masalah buat aku," ucapnya.

Menurut Luna, mengambil beberapa tawaran film dua tahun belakangan ini dikarenakan ia ingin terus mengeksplor dirinya sebagai aktris Indonesia.

"Karena buat aku pengen lebih meningkatkan aku sebagai aktris, aku pengin napas lebih panjang dan orang ingat Luna. Tujuannya bukan untuk terkenal lagi atau bersinar lagi. Kayaknya tujuan itu terdengar terlalu dangkal," jelasnya.

Meski tidak mencari popularitas, Luna menegaskan dirinya mengincar penghargaan di dunia perfilman sebagai bentuk kepuasan diri, setelah dirinya berkarir di dunia hiburan sejak 1999.

"Target aku dalam main film pengin bisa akting lebih baik lagi. Kalau tujuannya dapat penghargaan ya mungkin bisa dibilang ke situ. Tapi kalaupun nggak ya nggak papa juga. lebih woles. Go with the flow," ujar Luna Maya. (*)