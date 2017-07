Sahabat Senang Maia Estianty Segera Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Tidak disangka, kenapa? Itu dikarenankan ada kabar pernikahan musisi Maia Estianty dengan pengusaha Irwan Mussry, membuat sahabat-sahabatnya bahagia.

Termasuk koreografer Papah Edwan, yang mengaku senang lantaran sahabatnya akan melepas status jandanya.

"Semuanya pasti excited dong kalau sahabat ada yang berbahagia. Kalau temen bahagia kita excited ya," kata Papah Edwan ditemui di gala premier film 'Filosopi Kopi 2: Ben & Jody' di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

Namun Edwan masih enggan mengungkap kapan tepatnya Maia akan menikah dengan pengusaha kaya tersebut.

"Tunggu saja ya, nantikan saja," katanya sembari tertawa.

Soal pernikahan Maia yang rencananya akan digelar di Italia pun, Edwan belum berani menjawab.

Meski berteman dekat dengan ibu tiga anak itu, ia hanya menjawab seadanya, "Tanya sama bunda Maia saja ya," katanya.

Kabar pernikahan Maia dan Irwan mulai terdengar, diawali dengan Titi Rajo Bintang yang mengomentari foto Maia.

Nah, dalam komentarnya dia memberi isyarat bahwa Maia ada calon pengantin.

Instagram Papah Edwan pun turut menunjukkan senyum bahagia para sahabat, yang diduga usai menggelar rapat panitia pernikahan Maia di Italia.

"Bukber Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia.. we re so happy for u sis...Italy we are coming..," tulisnya. Semoga lekas terjadi, ya!

Amin...(Nurul Hanna)