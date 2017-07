Ultah, Chicco Jerikho Dapat Kejutan Istimewa dari Artis Cantik Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Chicco Jerikho kemarin Rabu (5/7/201) berulang tahun ke 33 tahun.

Penyanyi Mikha Tambayong (22) ternyata tidak lupa pada hari lahir aktor ganteng Chicco Jerikho.

Tepat pada hari ulang tahun Chico, artis cantik ini memberikan kejutan manis pada si tampan Chico Jerikho.

Di saat sedang berolah raga di pusat kebugaran, tiba-tiba Mikha Tambayong menghampiri Chicco dengan membawa kue ulang tahun.

Penyanyi cantik ini diketahui juga telah mengunggah foto dan memberikan selamat di akun Instagramnya untuk Chico.

Tidak lupa di foto yang di unggahnya, si cantik Mikha Tambayong menulis kata-kata manis.

Sembari mengunggah foto lamanya dengan Chicco, Mikha pun menulis ucapan manis.

Chicco Jerikho kepergok sedang berduaan dengan Mikha Tambayong. (Instagram @lambenyinyir) ()

"Appreciation post on a special day. Older, better, wiser, and closer to God. Happy birthday @chicco.jerikho :) #throwbackyearsago #ponidepan#rambutpendek," tulis Mikha.

Tidak hanya ucapan manis, Mikha juga mendoakan Chico yang dikabarkan sedang menjalin tali kasih dengan si tampan Chicco Jerikho.

"Kasih doa saja, hehe," katanya usai menghadiri gala premier film 'Filosopi Kopi 2: Ben & Jody', di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).