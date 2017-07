(VIDEO) Diskon 20 Persen Perlengkapan Sekolah di Chandra Superstore

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mendekati tahun ajaran baru, sejumlah pusat perbelanjaan di Bandar Lampung memberikan program promo khusus yang mengusung tema Back to School. Dalam program promo tersebut, berbagai macam perlengkapan sekolah ditawarkan dengan diskon maupun harga menarik.

Staf Promosi Chandra Superstore Tanjungkarang Afrida menjelaskan, saat ini perlengkapan sekolah diberikan diskon 20% di Chandra Superstore Tanjungkarang. Seperti tas, sampul buku, pensil, pena, peruncing, penghapus, kotak pensil. Buku tulis diberi harga spesial sampai dengan 19 Juli 2017.

"Perlengkapan sekolah untuk hati yaitu Technoplast tempat air minum dan tempat makan diskon 30%. Lion Star tempat minum dan tempat makan diskon 20%. Ada juga promo Jusami minyak Bimoli classic refil 2 liter Rp 26.600 jadi Rp 23.900," jelasnya kepada Tribun, Jumat (7/7).

Selain promo Back to School, Chandra juga Promo harga hemat untuk Kecap Bango refil 600ml harga promo Rp 22.600, Kecap Bango refil 220ml harga promo Rp 9.600. Kecap Bango botol 275ml harga promo Rp 15.900 dan Mie ABC gulai ayam pedas harga promo Rp 67.000/dus sampai dengan 12 Juli 2017.

Dapatkan potongan voucher Rp 4.000 setiap pembelian susu SGM 1+.3+.5+ 1X 400gr all variant, dan potongan voucher 7000 setiap pembelian susu SGM 1+.3+.5+ 1X900gr all variant. Ada juga voucher Rp 10 000 untuk pembelian produk Unilever (Bango, Royco, Sariwangi, Buavita, Blue Band) senilai Rp 50.000 berlaku 3 kali kelipatan.

Kemudian, ada promo lucky dip dengan hadiah langsung mesin cuci, kipas angin, magic com, setrika, hair dryer setiap pembelian produk P&G ( Pantene, Head & shoulder, Rejoice, Oral-B, Gillette, Downy, Pampers, Ambipur, Wisper, lay) senilai Rp 100.000 dalam 1 struk berlaku maksimal 3 kali kelipatan.

Jangan lewatkan juga Promo heboh Kredit Plus hanya 4 hari saja mulai Jumat (7/7). Setiap member Kredit Plus atau member kompetitor bisa mendapatkan hadiah langsung 1 liter minyak goreng dengan menunjukkan KTP saja. Dapatkan juga voucher belanja Rp 100 ribu dari Chandra saat pengajuan. Pembelian Sharp menggunakan Kredit Plus free biaya administrasi dengan minimal Rp 4 juta dalam satu aplikasi.

Beli lampu Panasonic senilai Rp 100 ribu mendapatkan 1 kupon berhadiah langsung. Hadiahnya antara lain TV LED 43 inch, kulkas, Panasonic rice cooker, hair dryer, setrika, T-Shirt dan lunch box. Berlaku sampai 9 Juli 2017.

Dari area departement store, ada promo sampai dengan 17 Juli 2017 untuk sepatu diskon up to 50% . Converse, Legas, Puma, Adidas, Diodora sepatu sekolah diskon 20%. Cool kids, Homyped, Crocodile kids, Fila diskon up to 50%. Dapatkan kupon undian chandra setiap belanja di semua Chandra superstore atau semua Chamart senilai Rp 100 ribu mendapatkan 1 kupon undian Chandra.

"Untuk transaksi menggunakan kartu debit BCA senilai Rp 100 ribu mendapatkan 2 kupon , belanja menggunakan kartu kredit BCA senilai Rp 100 ribu mendapatkan 3 kupon," jelas Staf Promosi Chandra Apriati. (ana)