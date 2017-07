Bibir Wanita Bentuk Busur Cupid Kemampuannya Dianggap 12 Kali Lebih Tinggi untuk Orgasme

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - University of the West of Scotland baru-baru ini merilis sebuah penelitian yang menarik tentang hubungan antara bentuk bibir wanita dengan agresivitas seksual.

Hasil menunjukkan bahwa busur Cupid yang berbentuk bibir dianggap sebagai bentuk yang terbaik dalam kehidupan seks.

Bentuk bibir seperti ini diyakini memiliki kemampuan mencapai orgasme 12 kali lebih tinggi dari perempuan dengan bentuk bibir lain.

Seperti apakah bibir dengan bentuk “busur Cupid” itu?

Para peneliti menjelaskan bahwa ia memiliki bentuk menonjol, tajam mengangkat ‘tuberkulum’ bibir atas mereka.

Misalnya seperti bibir selebriti dunia Kate Moss, Kim Kardhasian dan Rihanna.

Mereka diyakini lebih mudah menarik lawan jenis.

Penelitian dilakukan pada 258 wanita berusia antara 18 – 35 tahun.

Responden diminta untuk menggambarkan bentuk bibir dan kebiasaan seksual.

“95% pemilik bentuk bibir “busur Cupid” bisa mencapai orgasme melalui hubungan seksual,” tulis Daily Mail.

Tapi pemilik bibir datar atau selain bentuk “busur Cupid” jangan berkecil hati.

Selebriti dunia seperti Julia Roberts, Cheryl Cole dan Nicole Kidman juga tidak memiliki bibir seperti “busur Cupid”.

Konsultan seks, Paula Hall, mengatakan hal yang paling penting dalam hubungan seksual adalah kepercayaan, keterbukaan serta komunikasi dan bukan hanya ditentukan dari bentuk bibir wanita.