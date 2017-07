(VIDEO) Tengku Dewi Putri Siap Hentak Center Stage Malam ini

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gelaran Authenticity di Center Stage Hotel Novotel Lampung akan menghadirkan artis cantik Tengku Dewi Putri (TDP), Sabtu (8/7/2017) malam.

Tengku Dewi Sylvia Putri Istri dari Andrew Andika adalah seorang aktris, model, dj, dan pembawa acara berkebangsaan Indonesia.

Tengku Dewi Putri bersama suami Andrew Andika (Ist)

“ Hallo Buat yang di Lampung jangan lupa nanti malam datang ke Center Stage ajak Teman dan Keluarga See you to night ,” ujar Tengku Dewi Putri Dalam Kiriman Videonya , Sabtu (8/7/2017).

Even tersebut menampilkan DJ Artis Nasional dan local heroes terbaik dengan ramuan music dance yang berbeda seperti electronic, House, drum and bass, dan dubstep yang akan memberikan suasana berbeda dan tak terlupakan bagi party goers di Lampung