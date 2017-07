Prilly Latuconsina Pose Begini, Netizen Bilang Begitu Menggoda

Laporan Wartawan Grid.ID, Ridho Nugroho

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Nggak ada yang menyangsikan kecantikan wajah Prilly Latuconsina.

Bahkan, TC Candler yang selama 27 tahun menobatkan 100 wajah tercantik setiap tahunnya saja, mendaftarkan nama Prilly Latuconsina dalam The 100 Most Beautiful Faces of 2017.

Tentu saja ini menjadi bukti kuat bahwa pesona paras Prilly Latuconsina memang sudah diakui oleh banyak orang.

Tanpa perlu meragukannya lagi, foto yang diunggah Prilly Latuconsina pada tanggal 1 Juli 2017 kemarin memperkuat ungkapan cantik pemain film Danur: I Can See Ghost tersebut.

Yap, di foto ini ini Prilly mengenakan gaun bernuansa champagne keemasan rancangan desainer cantik berbakat Diana Putri.

Gaun bergaya sheer atau transparan dengan kerah model halter serta detail embellishment dari manik payet bebatuan tersebut nampak begitu indah membalut tubuh ramping seksi mulus Prilly.

Rambut panjang Prilly dibiarkan tergerai indah dan wajahnya dipulas oleh makeup artis langganan Aurel Hermansyah, Kiky Lutan.

Kaki mungil mulusnya dibiarkan telanjang tanpa alas kaki yang semakin membuat Prilly pun terlihat begitu cantik natural.

Begitu lentur dan mudah diarahkan, pose Prilly Latuconsina juga begitu memikat.

Sembari duduk dan menekuk sedikit kakinya, wajah ‘fierce’ seksi Prilly yang diabadikan oleh FD Photography pun terekam sempurna di lensa kamera.

Sayang, selain pujian cantik super seperti bidadari dan diberikan sebanyak 363,495 likes, kedua foto cantik Prilly pun dianggap sebagian netizen terlalu dewasa dan menggoda.

Nah, kalau menurut kamu bagaimana? (*)