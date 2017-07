Unik, Seniman Ini Ubah Sebutir Popcorn Menjadi Wajah Donald Trump

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hobi Harry Kalenberg ini memang unik. Ia senang mengubah sebutir popcorn menjadi benda seni yang unik, seperti berbagai karakter kartun dan binatang hingga wajah Donald Trump.

Dengan bantuan pena berwarna, ia melukis detail lekukan di popcorn. Hasilnya, popcorn yang berwarna putih itu berubah menjadi sebuah benda seni yang unik.

Harry memulai hobinya itu sekitar 28 tahun lalu, saat sedang bersantai dengan isterinya, Eshter, sambil makan popcorn. Ia mengambil sebutir popcorn dan melihat sebuah penampakan yang aneh dari popcorn tersebut.

“Aku mengambil sebutir popcorn dan berkata: “Ya Tuhan, ada gorila di popcorn,” cerita Harry pada Plano Star Courier.

Kata Harry, istrinya meminta agar jangan mengganggu dirinya dan berhenti bermain dengan makanan.

Tetapi, ia malah mengambil pena dan mulai menggambar di popcorn tersebut. Dengan mata pikirannya ia membuat popcorn itu menjadi gorila yang hidup.

Sejak itulah Harry memulai karirnya sebagai seniman popcorn. Ia selalu membawa pena berwarna setiap kali makan popcorn seandainya melihat sebentuk popcorn untuk karya seni selanjutnya.

Koleksi seni popcorn Harry sudah mencapai ratusan. Beberapa diantaranya dipajang di Museum Ripley’s Believe It or Not di seluruh dunia.

Ada juga popcorn yang menjadi koleksi pribadi. Beberapa koleksi Harry ada yang terjual hingga 300 dollar atau Rp 3,9 juta.

"Aku tidak pernah mencari-cari untuk menciptkan sebentuk seni dari popcorn. Itu sudah ada di sana dan aku tinggal mengambil sebuah popcorn dan tahu akan dibentuk menjadi apa,” kata Harry.

Ia mengaku, setiap kali melihat sesuatu dan berpikir mungkin ada sesuatu di situ dan ia pun mengambilnya. Perlu waktu 6 jam bagi Harry untuk makan semangkuk popcorn bersama isteri dan anaknya dan terkadang ia berpikir tengah memakan penghasilannya.

Ia juga mengangku telah bereksperimen dengan berbagai macam camilan sepanjang 27 tahun terakhir, tetapi tidak ada yang lebih memuaskan dirinya selain popcorn.

Menurutnya, keripik kentang dan kulit kacang tidak bisa ia ubah menjadi benda seni karena bentuknya terlalu seragam. Popcorn yang dipanggang dengan microwave juga tidak begitu bagus untuk karya seninya karena terlalu tipis.

Jadi, ia selalu memilih popcorn merek favoritnya, yaitu Orville Redenbacher dan Newman karena lebih memperlihatkan bentuk tersendiri. Agar lukisan popcornya awet, Harry melapisnya dengan 3 lapisan pengawet poliuretan.

“Ini pekerjaan santai buatku. Terkadang aku ke bioskop dan sebagai candaan aku membawa sebuah pena berlampu, melihat popcorn itu sebelum memakannya,” kata Harry.