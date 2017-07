Jadi Brand Ambassador, Ini yang Dilakukan Chelsea Islan untuk Penderita Kanker Payudara

Chelsea Islan ditemui di acara Indoensia Goes Pink 2017 kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Berbincang dari hati ke hati, merupakan cara ampuh bagi aktris Chelsea Islan memberikan pemahaman terhadap kanker payudara.

Selain berbagi keluh kesah, Chelsea juga memberikan dukungan bagi rekan sebayanya yang terdiagnosis kanker payudara.



"Aku kan memang jarang, untuk terlibat dalam talkshow atau seminar tentang breast cancer. Tetapi dalam kehidupan aku sehari-hari aku suka kasih tahu teman-teman memang bener lebih efektif kalo kita ngomong one on one," kata Chelsea Islan ditemui di kawasan Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Wanita berusia 22 tahun itu, juga tidak keberatan berbagi dan mendengar keluh kesah terhadap rekan sebayanya soal kanker payudara.

Terlebih, ibunda Chelsea juga merupakan seorang pejuang kanker.

"Kita bicara dari hati ke hati. Jadi ngobrol dan cerita, kalau ada teman seumuran yang kena dia kan pasti cerita dan berbagi," imbuh Chelsea.

Dukungan tanpa henti, juga tak akan berhenti diberikan oleh brand ambassador yayasan kanker Love Pink itu.

Bahkan untuk orang tang baru dikenal, Chelsea akan tetap memberikan semangat.

"Kita juga berusaha selalu ada untuk support. Bahkan yang aku gak kenal pun aku pasti beri semangat," pungkasnya.