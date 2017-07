(FOTO) Promo Umroh Akhir Tahun dari DMS Tours

Laporan Reporter Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Daanish Mika Salsa (DMS) Tours menggulirkan promo umroh untuk keberangkatan akhir tahun, Rabu (12/7/2017).

Promo tersebut yakni Umroh By Garuda hanya Rp 26 juta, Umroh Plus Turki selama 10 hari Rp 26 juta, dan Umroh Plus City Tour Oman selama 10 hari Rp 25 juta.