Luna Maya Pasang Muka Bantal Tanpa Makeup

Laporan Wartawan Grid.ID, Siti Umaiya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penampilan adalah faktor penting bagi selebriti dalam menarik perhatian penggemarnya.

Terutama tampilan wajah yang harus selalu terlihat cantik, tidak jarang para selebriti pun tidak pernah lepas dari riasan wajah atau make up.

Namun presenter, artis dan pebisnis Luna Maya baru-baru ini berani menunjukkan mukanya saat tidak mengenakan makeup seperti yang beberapa kali pernah ia perlihatkan di instagramnya.

Dalam foto yang ia unggah di akun instagramnya itu, Luna terlihat berpose dengan muka bantalnya yang baru bangun tidur.

Tidak hanya itu, wajahnya yang kerap terlihat cantik dengan polesan make up itu kini terlihat alami dan lebih natural tanpa make up.

“Summer = No makeup,” tulis Luna.

Rupanya tanpa mengenakan make up pun kecantikan dari seorang Luna Maya masih tetap terlihat.

Hal tersebut juga diakui oleh netizen yang melihat foto terbaru Luna itu.

“Luna gak pakai make up juga lo mang dah cantik ..... Banyak 2 bersyukur gak boleh sombong, tulus akun nunung.pujiastuti.

“Cantiq nya natural @lunamaya,” tulis akun arthi_ariella.

“Tanpa make up juga cantik aja da udah dasarnya cantik luar dalam @lunamaya,” tulis akun lia_dnst.

“Mau belum mandi, gak makeup, rambut acak acakan.. tetep aja cantik,” tulis akun odprastiwi.

Bahkan ada sebagian netizen yang menganggab jika Luna lebih cantik saat tidak mengenakan make up.

“Lebih suka kamu yg no make-up, lebih natural .. suka banget,” tulis akun reffylatuhihin. (*)