VIDEO Ditonton Lebih 2,9 Miliar Kali, Video Clip Ini Gusur "Gangnam Style" di YouTube

Psy mementaskan hit K-pop Gangnam Style di New York, AS, dan ditonton ratusan juta kali di YouTube. (AP PHOTO/Dok BBC)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Selama nyaris lima tahun terakhir, video clip laguGangnam Style yang dibawakan penyanyi asal Korea Selatan Psykonsisten menempati posisi pertama di YouTube dengan jumlah viewlebih dari 2,895 miliar.

Kini sudah waktunya video asal Korea Selatan itu lengser.

Posisinya digantikan video clip lagu See You Again yang dibawakan Wiz Khalifa feat. Charlie Puth.

Video itu dirilis pertama kali pada 6 April 2015 atau sekitar dua tahun lalu.

Saat ini sudah lebih dari 2,9 miliar kali video itu ditonton di YouTube, sebagaimana pantauan KompasTekno, Rabu (12/7/2017).

Selisihnya dengan Gangnam Style memang masih tipis sehingga kesempatan untuk berganti posisi pun terbuka lebar.

See You Again sendiri merupakan lagu resmi untuk film Fast and Furious 7.

Lagu itu dimainkan pada scene penutup film dan dipersembahkan untuk aktor Paul Walker yang meninggal karena kecelakaan sebelum penggarapan Fast and Furious 7 rampung.

Hanya dalam waktu enam bulan pasca dirilis di YouTube, See You Again mampu menghimpun satu miliar view.

Angkanya naik menjadi 2 miliar pada September lalu dan kini sudah bisa menggeser Gangnam Style.

“Saya bergabung di YouTube pada 2007 dan kala itu hanya bermimpi membuat video dengan 10.000 view,” kata Charlie Puth, sebagaimana dilaporkan BBC dan dikutip KompasTekno.

Pada 2015 lalu, See You Again menjadi lagu paling laris terjual sedunia pada 2015 dan masuk nominasi Best Song untuk penghargaan bergengsi Grammy dan Oscars.

Sementara itu, Gangnam Style berhasil menjadi video pertama di YouTube yang mampu melewati angka counter paling maksimal di YouTube, yakni 2.147.483.647.

Oleh karena itu, pihak YouTube sampai harus sedikit merombak baris kode yang ada.

Setelah See You Again dan Gangnam Style, video berikutnya secara berurutan yang paling banyak di-view di YouTube adalah Sorry - Justin Bieber, Uptown Funk - Mark Ronson feat. Bruno Mars, dan Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee.