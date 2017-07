Cara Mengasuh Anak Perempuan ala Natasha Rizky yang Patut Dicoba

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anak perempuan memang punya segudang karakter yang unik. Mengasuh anak perempuan tentu membutuhkan trik dan cara tertentu yang disesuaikan dengan karakteristiknya. Natasha Rizky, artis dengan dua anak perempuan berbagi cerita mengenai cara mengasuh anak perempuan.

Menerapkan kemandirian

Kemandirian ternyata menjadi hal utama bagi Natasha Rizky. Hal ini terlihat dari caranya menyiapkan putri pertamanya Megumi Arrawda Sachi dalam menghadapi hari pertama masuk sekolah.

“Sebentar lagi Megumi akan masuk sekolah. Untungnya dia memang sudah mandiri sekali apalagi sekolah yang kita pilih memang menuntut anak mandiri misalnya kita enggak boleh nungguin anak di sekolah,” ujarnya di sela-sela acara launching produk lemari es Polytron Belleza 3 di Jakarta Pusat, Rabu (12/07).

Hal ini tentu didorong dengan latihan yang dilakukan terus menerus selama di rumah. Menurutnya, konsistensi latihan kemandirian akan membantu anak paham apa yang perlu dilakukan. Ibu dengan anak perempuan juga sebaiknya sedikit lega sebab anak perempuan memang jauh lebih mudah diatur.

Menurut Michael Gurian, penulis buku Nurture the Nature. Understanding and Supporting Your Child's Unique Core Personality (Jossey-Bass. 1st edition, London - 2009), mengungkapkan pendengaran anak perempuan lebih sensitif sehingga anak perempuan lebih merespons kata-kata yang diucapkan. Maka, penting bagi Ibu dengan anak perempuan untuk menjelaskan dengan kata-kata.

Menjadi contoh

Natasha Rizky juga mengaku saaat mengasuh kedua anak perempuannya, ia tertantang menjadi contoh yang baik. “Memang mengasuh anak itu harus pinter-pinter-nya orangtua. Yang paling mudah ya kita harus jadi contoh dulu,” tambahnya.

Siasat jadi contoh ini membuat Natasha dengan mudah memberikan makanan sehat seperti buah dan sayur kepada kedua putrinya. Natasha membuat suasana makan menjadi menyenangkan dan tentunya ia jadi contoh bagi kedua putrinya.

Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Departemen Kesehatan Los Angeles pada 2002 menemukan bahwa anak yang memiliki contoh atau menjadikan orangtua sebagai role model memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi serta nilai akademik yang lebih tinggi.

Tidak hanya menerapkan kemandirian dan menjadi contoh, Natasha juga mengungkapkan bahwa orangtua perlu bahagia saat mengasuh anak. Menurutnya, mengasuh anak dengan jumlah berapapun pasti sama-sama repot. Hanya saja bagaimana sebagai orangtua untuk menikmati masa-masa mengasuh si kecil di usia balita. (*)