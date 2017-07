Cara Ranty Maria Mengungkapkan Kerinduannya Pada Ammar Zoni

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sudah seminggu artis peran Ammar Zoni (24) mendekam di sel tahanan Mapolres Metro Jakarta Pusat karena kasus penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya.

Kekasih sekaligus lawan mainnya dalam sinetron seri Anak Langit, Ranty Maria (18), mengungkapkan kerinduannya kepada Ammar lewat media sosial.

"I miss you," tulis Ranty pada Insta Story akun Instagram-nya, yang dikutip oleh Kompas.com padaKamis (13/7/2017).

Ranty menyertakan sebuah foto yang memperlihatkan ia dan Ammar berpose saling pandang.

Selain menyatakan rasa kangennya, Ranty juga mencoba memberi dukungan bagi kekasihnya.

"Bae, semua orang yang sayang kamu selalu mendoakan kamu dan ada untuk mendukung km berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi," tulis Ranty.

"And yes, I'm always here. Always believe that God is good. It's all God's plan. So learn from it. Pray. Learn. Pray. Learn. And Pray. Deep inside you, you have an absolutely good heart. And that's why we all love you," tulisnya pula.

Sebelumnya, ketika dihubungi oleh pers usai penangkapan Ammar, Ranty menolak memberi tanggapan.

"Hmmm... enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Hmmm... no comment. Sorry ya. Saya shooting dulu ya, banyak shooting," ucap dara yang lahir pada 26 April 1999 ini ketika ditelepon oleh beberapa wartawan pada Senin (10/7/2017).

Ammar bersama kedua asistennya, RH dan M, diciduk oleh polisi di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, pada Jumat (7/7/2017).

Dari tangan mereka, polisi mendapatkan sejumlah barang bukti, salah satunya berupa sebuah stoples daun ganja kering dengan berat bruto 39,1 gram.

Akibat kejadian itu, pihak rumah produksi Sinemart memutuskan untuk memberhentikan Ammar dari sinetron seri Anak Langit, yang selama ini ia bintangi.

"Ya (diberhentikan). Dengan kejadian ini kami tegas lah, enggak pakai dia lagi di Anak Langit. Enggak bisa main lagi," ujar pihak humas Sinemart, Abdul Aziz, kepada Kompas.com via telepon pada Selasa (11/7/2017).