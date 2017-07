Galau Berat, Ayu Ting Ting Lebih Baik Sendiri: Gara-gara Dipecat?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ayu Ting Ting tampaknya kini sedang galau berat.

Kabar didepaknya Ayu dari Pesbukers memang sedang santer dibicarakan.

Namun kabar mengenai Ayu sengaja mundur atau didepak memang masih simpang siur.

Asisten Ayu mengatakan kalau artisnya memilih untuk mengundurkan diri.

Sedangkan Abdul Rozak memberikan keterangan berbeda.

Ayah Ayu ini justru mengatakan kalau anaknya dipecat dari Pesbukers.

Lewat Instastory miliknya, ibu satu anak tersebut menuliskan apa yang dirasakannya saat ini.

Untuk menghibur diri sendiri, Ayu pun menulis 'alone is better' dalam Instastory-nya.

Screenshot dari Instastory tersebut telah Tribunstyle.com lansir dari akun Instagram @komentatorpedas.

Unggahan dari pelantun lagu Sik Asik ini ternyata menuai berbagai tanggapan.