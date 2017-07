Ayahanda David NOAH Tak Menyangka Rumah Tangga Putranya Bakal Berakhir di Pengadilan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan David NOAH dan Gracia Indri benar-benar terancam hancur. Gracia Indri bahkan diketahui sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bandung, pada 4 Juli 2017.

Perceraian ini bukan hanya memberikan kesedihan bagi Gracia Indri dan juga David NOAH, tetapi juga untuk orangtua mereka. Termasuk ayahanda David, Didi Albert Dorfel yang mengaku sangat menyayangkan adanya perpisahan ini.

"Sangat disayangkan, tetapi om tetap mendoakan kebahagiaan untuk anak-anak ini, together or not," ungkap Didi Albert Dorfel saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (12/7).

Ayahanda David NOAH seperti tak menyangka jika rumahtangga putranya akan berakhir di pengadilan. Sang ayah pun berharap David NOAH maupun Gracia Indri diberikan jalan terbaik ke depannya.

"Hanya merekalah yang berhak membuat pilihan. Harapan om dalam perjalanan kedepan, mereka tetap mendahulukan cari kerajaan Allah. Selebihnya akan ditambahkan padanya," tutur Didi Albert Dorfel.

Gracia Indri memutuskan mengakhiri rumah tangganya setelah sekitar tiga tahun menikah dengan David NOAH sejak 2014. Keduanya hingga saat ini belum dikaruniai momongan.

Reporter : Firli Athiah Nabila