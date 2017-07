Istri Komedian Ini Tulis Balasan Pedas Gara-gara Dikomentari Soal Perut Berlipat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Istri komedian dan penulis ini tiba-tiba 'ngamuk' di Instagram gara-gara komentar netizen yang menghina fisiknya.

Ia adalah Meira Anastasia, istri dari Ernest Prakarsa.

Meira tiba-tiba memposting komentar balasan untuk netizen yang nyinyir pada bentuk tubuhnya.

Komentar itu ia screen shoot.

Begini isinya :

meiranastasia : Aku sdh duga pasti akan dibilang sensitif. Kalau aku sensitif, akun kamu pasti akan lgsg di block. Tapi aku malas bales, kenapa? Karea aku pgn bilang kalo, komen ttg fisik itu gak oke. Mau itu becanda atau beneran. It's not okay :( Sdh telalu banyak org yg sakit hati krn satu/dua kalimat yg katanya "becanda" itu.

meiranastasia : Aku sih gak masalah dikomenin perut berlipet. Mau tahu kenapa? Karena kalo dlm posisi itu, pasti akan melipat perut. It's only natural to have rolls ini that position :) Tapi, aku cm pengen kasihtau aja kalo hanya memperhatikan "kekurangan" fisik seseorang itu, sesuatu yg kurang oke menurut aku. Itu aja. Karena, coba aja kalau itu terjadi sama kamu. Will you be happy about it? :)

Ia juga menuliskan keterangan foto yang panjang di postingannya itu.

Ini kata dia :

"*tarik napas dalam-dalam* *hembuskan* CAPTION AGAK PANJANG, SIAP-SIAP KALAU MAU BACA SAMPAI HABIS